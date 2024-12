Lazzareschi e Tesconi nell’Accademia apuana della cucina

CARRARA

Fabiola Lazzareschi e Vinicia Tesconi sono entrate nell’Accademia Italiana della Cucina. La cena conviviale degli auguri per la Delegazione Apuana dell’Accademia al ristorante Extra di Nazzano ha visto una larga partecipazione di accademici e ospiti, tra i quali i presidenti delle associazioni del territorio: Gianluigi Fondi del Rotary Carrara e Massa, Andrea Filippini del Lions Massa Carrara, Massimo Pantani del Lions Apuania e Lorenzo Veroli in rappresentanza del presidente Luigi Bernacca Rotary Club Marina di Massa Riviera Apuana del Centenario. Un anno denso di eventi e appuntamenti di alto livello enogastronomico, come ha ricordato la delegata apuana Beatrice Vannini che ha fatto anche il punto sul percorso sempre in crescita positiva dell’associazione. Il menu della serata è stato curato dallo chef Claudio Folini e la ‘cena degli auguri’ è stata l’occasione per l’ingresso in Accademia Italiana della Cucina di due nuove socie: Fabiola Lazzareschi, titolare di cava, presentata dal vicepresidente Renato Iardella, e la giornalista Vinicia Tesconi, presentata dal collega Alberto Sacchetti, segretario della Delegazione. Iardella ha sottolineato le capacità imprenditoriali di Fabiola Lazzareschi e la sua volontà di promuovere la cultura della buona tavola. Sacchetti ha illustrato il valore e le attività professionali di Vinicia Tesconi, direttrice della rivista online Diari Toscani, che tratta anche temi di enogastronomia, oltre che caporedattrice del quotidiano online La Gazzetta di Massa e Carrara. Al termine della cena, come da tradizione, la delegata Vannini ha consegnato un raffinato cadeau alle signore che hanno preso parte alla cena e ha intervistato lo chef Folini sulle scelte relativi ai piatti presentati. Infine ha dato a tutti gli accademici l’appuntamento a gennaio 2025 per la programmazione di un nuovo anno all’insegna della miglior cucina italiana.