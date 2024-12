Lavoro e vita. Buone pratiche delle imprese

Promuovere la conciliazione tra la vita e il lavoro, offrendo opportunità alle imprese e ai lavoratori. Prosegue domani alle 9 alla Camera di commmercio il seminario del progetto di animazione territoriale ’Vita Lavoro Toscana’ , che vede il sostegno della Regione e come partner Confartigianato (capofila), Cna, Confindustria, Confcommercio, Cia, Confcooperative, Agci e Cgil. Il seminario è il nono e segue analoghe iniziative che si sono già svolte in altre città toscane. Il progetto VLT si propone l’utilizzo degli strumenti di conciliazione vita lavoro da parte delle imprese come leva per promuovere parità di genere e occupazione femminile, e più in generale il benessere di tutti i lavoratori. Un modo per valorizzare la competitività delle aziende grazie alla produttività dei lavoratori. Il progetto è cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo plus 2021-2027 L’incontro (prevista la video-diretta Facebook sulla pagina Vita Lavoro Toscana – Vlt) si apre con i saluti istituzionali di Valter Tamburini, presidente Camera di Commercio, Cristina Manetti, capo gabinetto del presidente della Regione, della sindaca Serena Arrighi, di Gianni Lorenzetti, presidente della Provincia. Interverranno l’economista Stefano Casini Benvenuti su “Nuove prospettive per competitività e produttività delle imprese”; il ricercatore Valentino Santoni su “Welfare aziendale e conciliazione: tra vantaggio fiscale e valore sociale”; Teresa Savino, funzionaria della Regione sui bandi regionali. Di seguito le testimonianze di rappresentanti delle imprese del territorio che racconteranno le loro “buone pratiche aziendali”. Le conclusioni saranno affidate ad Alessandra Nardini (nella foto), assessora toscana alla Formazione. Modera il giornalista Michele Scuto. Nel pomeriggio laboratori a carattere sperimentale con il supporto di un facilitatore, un’ottima occasione di approfondimenti.