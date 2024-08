Lavori alla rete idrica. Restauro e digitalizzazione per il monitoraggio delle acque

I 120 chilometri di rete idrica del Comune di Zeri sono al centro del progetto che prevede la costruzione di linee nuove, la sostituzione delle tratte più ammalorate e la digitalizzazione dell’intero sistema di monitoraggio per un controllo costante sulla qualità dell’acqua.

Ammesso di recente a finanziamento entro la Missione 2 componente C4 Misura 4 Investimento 4.2 del Pnrr per un totale di circa 6 milioni e mezzo di euro, ora inizia tutto il complesso iter che va dalla redazione del progetto esecutivo e cantierabile, all’indizione di una gara per l’affidamento dei lavori secondo un crono-programma serrato di attività e rendicontazioni amministrative con termine dei lavori fissato al 31 marzo 2026. E ci sono opportunità di lavoro. L’amministrazione comunale di Zeri cerca candidati per conferire 2 incarichi per attività di alta specializzazione nell’ambito del progetto Pnrr per il miglioramento delle reti di distribuzione idrica. Perla rara nella fitta trama della gestione associata dei servizi essenziali, il Comune di Zeri guidato da Cristian Petacchi (nella foto) gestisce in totale autonomia i propri acquedotti. Due sono le figure ricercate: un ispettore dei lavori e un collaudatore tecnico-amministrativo, con assegnazione per entrambi di funzioni tecnico-operative di analisi e validazione dei dati trasmessi dalle apparecchiature installate e/o in fase di test. Sono richiesti il possesso della laurea specialistica o magistrale o del diploma di laurea vecchio ordinamento in ingegneria, architettura, scienze matematiche, fisiche o informatiche o titoli di studio equipollenti. La procedura selettiva avviene per selezione di curriculum e colloquio davanti a una commissione valutatrice appositamente istituita. Al termine, l’incarico sarà conferito con decreto del sindaco e avrà durata massima fino al 31 marzo 2026. Il trattamento economico è quello previsto dal vigente Ccnl Funzioni Locali per la posizione dei funzionari e dell’elevata qualificazione, pari a 25.146,71 euro annui oltre all’indennità omnicomprensiva di qualsiasi elemento retributivo accessorio, di 10mila euro. Ci sono 15 giorni di tempo per inviare la domanda di partecipazione alla procedura selettiva, esclusivamente per via telematica compilando il format di candidatura sul Portale "inPA" disponibile all’indirizzo internet: https://www.inpa.gov.it.

Michela Carlotti