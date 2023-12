L’anno nuovo comincia con i ’Personaggi di Massa’

Tornano i “Personaggi di Massa... En ca’ de Battì”, e saranno per tre giorni sul palco del Teatro dei Servi. La nuova pièce teatrale nata ida un’idea di Fabio Cristiani e con la regia di Alberto Nicolai, sarà di nuovo in scena il 2, 3 e 4 gennaio.- La “ditta teatrale Cristiani-Nicolai” torna all’opera, dopo una lunga pausa. I due sono stati autori del mitico “Al bagno Medusa” che negli anni Novanta ebbe gran successo e fu replicato nei primi anni Duemila al Teatro Guglielmi. Ora è tornato a riunirsi per un nuovo spettacolo, dove tradizione e innovazione si fondono. Sul palcoscenico si integreranno i “Personaggi di Massa”, già conosciuti nel formato itinerante del Cristiani, con 7 magnifiche signore (le allieve del corso di teatro del Nicolai) in uno spassoso e intelligente intreccio delle parti.

L’opera teatrale vuole mettere in luce anche l’aspetto di antropologia culturale intriso nella rappresentazione. Insomma, la “compagnia de facto”, Cristiani-Nicolai si propone al pubblico con un nuovo format teatrale che vuol abbinare al divertimento la conoscenza della più autentica ”Massesità”, fuori dai consunti e triti cliché. I biglietti (posto unico 15 euro) sono acquistabili alla Libreria “Ali di Carta” in piazza Aranci. Lo spettacolo, non ha ottenuto il patrocinio del Comune di Massa né l’esonero del pagamento dell’affitto del Teatro ma aspetta il pubblico e il suo riscontro.