L’agronomo Carlo Piccini dovrà predisporre il regolamento

Sono stati affidati dal dirigente ai Lavori pubblici gli incarichi per l’aggiornamento e l’estensione del patrimonio arboreo comunale e per la predisposizione del regolamento del verde. Si tratta di due strumenti necessari e propedeutici per arrivare poi alla redazione del Piano del verde che dovrà guidare uno sviluppo ordinato e sostenibile della città. Dell’estensione del censimento degli alberi presenti in città si occuperà adesso Nausicaa che, in particolare, avrà il compito di aggiornare anzitutto il precedente studio che risale al 2013 e quindi di estenderlo anche a zone allora non previste tra cui il parco della Padula, il parco Puccinelli, la pineta della Caravella, il tratto di viale Colombo interessato dai lavori del waterfront e il campo scuola di via Bassagrande. La predispozione del regolamento del verde, e il documento con le prescrizioni specifiche e le indicazioni i da rispettare per la corretta progettazione, manutenzione, tutela e fruizione della vegetazione in ambito pubblico e privato, è stata invece affidata all’agronomo Carlo Piccini.