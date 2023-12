Ladri al Carrefour. I residenti: "Siamo ormai esasperati"

"Siamo esasperati, non ci sentiamo sicuri. Anche stamani ci siamo esposti in prima persona, cercando di trattenere il responsabile dell’ennesima effrazione in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine".

Un gruppo di residenti di Serricciolo sfoga così la sua esasperazione a seguito dell’episodio che si è verificato nella primissima mattinata di ieri quando, intorno alle 7.15, una persona extracomunitaria nota alle forze dell’ordine, si è introdotta all’interno del supermercato Carrefour di via Pisa. Testimoni lo hanno visto arrivare scalzo al Supermercato. Qui avrebbe staccato una porzione di vetro della porta con un taglierino per poi introdursi all’interno dei locali.

"Probabilmente questa persona era in cerca di soldi. Alcuni operai che stavano lavorando in un vicino cantiere lo hanno poi visto uscire con una bottiglia di birra". L’uomo, che è residente in un alloggio popolare a Serricciolo, non sarebbe nuovo a queste vicende ma circola ancora libero dopo l’ennesima denuncia che stamani anche i titolari del supermercato hanno presentato a suo carico. "Non è più possibile pensare di andare avanti in questo modo – sottolineano esasperati gli abitanti di Serricciolo – Temiamo che vi siano furti ed effrazioni anche alle nostre abitazioni". E si rincorrono voci relativa a una serie di furti che si sarebbero verificati ai danni di diverse attività commerciali del paese e della vicina città di Aulla.

Michela Carlotti