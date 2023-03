La storia dei deportati nel Sannio

Si è trattato di una vera e propria deportazione di massa, concetto che richiama moderne storie e tragedie collettive, è la deportazione nel Sannio.

Come testimoniato dallo storico Tito Livio, tra il 180 ed il 181 a.C, il Senato romano

attuò una vera e propria deportazione di massa

delle popolazioni in riferimento al territorio apuo-versiliese. Il trasferimento di 47.000 prigionieri liguri-apuani avvenne in due fasi: la prima via terra, mentre la seconda via mare con spostamento nel Sannio, oggi provincia di Benevento.

Nel 2020, i risultati dell’analisi del DNA, estratto dal sangue prelevato da un campione di abitanti di Vezzano, hanno confermato la parentela tra i due popoli: si tratta di una lampante prova biologica che le due popolazioni si unirono e mescolarono i rispettivi patrimoni genetici di cui, ancora oggi, si conservano delle tracce.