La statua di Fatima accolta dalle Clarisse

La comunità delle monache Clarisse di Aulla ospiterà, per i prossimi giorni, la statua della Madonna Pellegrina proveniente da Fatima, arrivata ieri mattina, al campo sportivo. Ad attenderla molti cittadini, autorità civili e militari, poi la processione fino al Monastero guidata dal vescovo, monsignor Mario Vaccari. "Siamo saliti su questa collina – ha detto –, noi che siamo una porzione del popolo di Dio, ma vogliamo rappresentare tutto il popolo della Chiesa, comprese le persone ancora in cerca di una spiritualità. Maria, quando sei apparsa a Fatima ai tre pastorelli, il mondo era in guerra e in qualche modo anche oggi abbiamo bisogno delle tue preghiere per la pace". Ha espresso gioia il sindaco di Aulla Roberto Valettini. "La Madonna della Misericordia apparve nel 1917, in piena guerra mondiale, vogliamo augurarci che da Aulla sia messaggio di pace, speranza e misericordia.

Tanti gli eventi in calendario, fino al 13 dicembre. Tutte le sere, fino al 7, alle 21 rosario con processione e novena dell’Immacolata, in preparazione al Giubileo. Giovedì adorazione eucaristica riparatrice e benedizione, il 6 e il 7 alle 21 possibilità di confessioni, sabato dalle 21 e a seguire, fino alle sette, esposizione del Santissimo Sacramento, con adorazione eucaristica che proseguirà tutta la notte. Domenica 8, solennità dell’Immacolata concezione, alle 7 benedizione, alle 11 il rosario, alle 12 Messa con benedizione degli ammalati, alle 21 rosario e processione con candele. Dal 9 all’11 adorazione e preghiera silenziosa per l’intera giornata, il 10 alle 23 commemorazione dell’apparizione della Madonna a suor Lucia di Fatima il 10 dicembre 1925. E ancora l’11 alle 21 il rosario, il 12 dalle 18 rosario meditato e consacrazione al Cuore immacolato di Maria, alla presenza del vescovo Mario Vaccari. L’ultimo giorno, il 13, alle 10,30 santo rosario e processione con la statua sul piazzale del monastero, alle 12 Santa Messa con il clero diocesano, le autorità civili e militari. Poi la partenza dell’Immagine sacra, come da tradizione a Fatima, sarà salutata con le sventolio di fazzoletti bianchi.

Monica Leoncini