La sindaca di Carrara celebra i giovani cittadini italiani con un attestato simbolico

Martedì alle 16 nella sala di rappresentanza del Comune di Carrara, la sindaca Serena Arrighi consegnerà un attestato a ragazze e ragazzi che hanno di recente ottenuto la cittadinanza italiana: una pergamena e una copia della costituzione italiana.

"Si tratta di un gesto simbolico, ma credo molto importante per far sentire a tanti giovani, e in alcuni casi giovanissimi, quanto siano importanti per la comunità di cui fanno parte – dice la sindaca Arrighi –. Stiamo parlando d’altronde di ragazze e ragazzi che in molti casi, nonostante i loro documenti dicano diversamente, sono da sempre italiani perché in Italia sono cresciuti, in Italia vanno a scuola, in Italia hanno i loro amici e le loro abitudini.

Per tutti loro ciononostante l’ottenimento della cittadinanza è un grande traguardo perché significa finalmente entrare a far parte ufficialmente della comunità nazionale e ritengo quindi sia giusto festeggiare questa occasione tutti assieme.

Tutto questo nella speranza che in futuro le attuali leggi sulla cittadinanza possano cambiare e nessuno debba più essere costretto a sentirsi straniero a casa propria".