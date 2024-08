La sfida dell’intelligenza artificiale. Il salto evolutivo della tecnologia raccontato da Nicola Lattanzi

Un antipasto di Con-vivere giovedì 29 agosto a Palazzo Binelli alle 21.15 con la conferenza ‘Digital Sapiens. Decidere con l’intelligenza artificiale’ di Nicola Lattanzi. Professore ordinario di Economia aziendale alla Scuola IMT Alti Studi Lucca dove insegna Strategia e Management per i Sistemi Complessi, ha partecipato alla fondazione dell’Innovation Center Lab - Neuroscience (ICL-N) dello stesso istituto, che promuove progetti di ricerca innovativi nel campo delle neuroscienze e della tecnologia applicata al settore bancario e alle scienze gestionali. La conferenza nasce dal libro omonimo che Lattanzi ha scritto con Andrea Vestrucci e all’interno del quale si analizzano le sfide poste dall’intelligenza artificiale.

In un’epoca che ci bombarda di dati e informazioni, l’Intelligenza Artificiale è entrata in grande stile nelle nostre vite, prefigurandosi come una sorta di propaggine del nostro cervello. Ma se le sfide che l’IA ci propone sono entusiasmanti, resta forte l’incertezza di fronte a una domanda cruciale: fino a che punto le nostre decisioni possono essere governate da uno strumento digitale? Nicola Lattanzi e Andrea Vestrucci rispondono a questo interrogativo, illustrando i benefici e i pericoli insiti nell’interazione tra Sapiens e Intelligenza Artificiale. Decidere con l’IA è possibile, a condizione di conoscerne il funzionamento e di sfruttarne le potenzialità. Un viaggio affascinante nella coabitazione fra intelligenza umana e artificiale, una lettura indispensabile per chi desidera prepararsi al salto evolutivo che l’IA rappresenta per l’umanità. E’ la seconda anteprima del festival dopo quella organizzata in collaborazione con la rassegna culturale ‘Donna Anima e Corpo’ del biscottificio Dogliani di Carrara con protagonista Emanuela Mancino, docente di Filosofia dell’educazione alla Milano-Bicocca e responsabile scientifica dell’Accademia del Silenzio. Cambiamento e intelligenza artificiale sono due dei principali temi delle conferenze del festival dal 5 all’8 settembre.