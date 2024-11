La provincia del passato. In regalo le foto di Alinari

Una rapida occhiata al passato delle nostre città, osservando l’ineluttabile cambiamento del tempo. Angoli e strade, piazze e vicoli, monumenti o edifici storici; scenari che oggi non esistono più oppure che nel corso degli anni sono stati fortemente modificati. E’ sicuramente la fotografia una delle principali fonti di memoria del passato, con il suo obiettivo critico e freddo, in grado di cogliere sfumature magari oggi difficilmente assimilabili o percepibili. Un esercizio importante e interessante, che gli archivi fotografici ci permettono di portare avanti, nel nome del ricordo del nostro passato. Su questa idea si basa l’iniziativa della Nazione in collaborazione con l’Archivio fotografico Alinari, un nome che non ha bisogno di troppe presentazioni, che permetterà ai lettori di immergersi in contesti dimenticati ma pur sempre riferiti a luoghi della nostra vita. La Nazione nell’ambito delle celebrazioni per i suoi 165 anni, giornale più longevo d’Italia per continuità delle pubblicazioni, ha deciso di offrire in dono ai lettori quattro foto che raccontano la storia delle città. La prima stampa verrà distribuita in abbinamento gratuito con La Nazione oggi e poi una al giorno fino a sabato 30 novembre.

La seconda uscita, domani, riguarda la storica Torre di Castruccio: il castello di Avenza che ci riporta a quando il mare arrivava a lambire l’intero quartiere. Le riproduzioni sono in cartoncino e in formato A4, con presente a lato l’antica foto Alinari, realizzata con tecniche di stampa sofisticate che ne esaltano colori e finiture originali, mentre sul retro sono riportati la didascalia, la data dello scatto originale, un breve testo per contestualizzare l’immagine insieme ai loghi degli sponsor e dei partner che hanno sostenuto il progetto. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Fondazione Alinari per la fotografia che ha sede a Firenze, al termine di un lavoro condotto dagli specialisti della Fondazione, abili nell’orientarsi nell’immenso archivio fotografico. Quattro belle immagini in regalo con La Nazione, in grado di rendere ancora più nitido il passato delle nostre città, con la consapevolezza che non si tratta solamente di ‘immagini’; bensì di testimonianze del nostro passato, in grado di mantenere vivo il ricordo della storia cittadina e rinnovare, perché no, anche una certa curiosità.