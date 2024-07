La musica classica trionfa al ridotto: tre appuntamenti

Stasera alle 21 il Ridotto del teatro Animosi ospita il primo dei concerti pianistici in programma fino ad agosto. Tre appuntamenti per gli amanti della musica classica e del belcanto che saranno proposti all’interno del restaurato spazio del Ridotto. Protagonisti sono Paolo Bernardi, Gabriele Bologna e Gabriele Castagna, tre giovani pianisti che dopo essersi formati alla scuola comunale di musica ‘Città di Carrara’ stanno intraprendendo una brillante carriera concertistica in Italia e all‘estero. Eseguiranno per l’occasione musiche dei grandi calssici Bach, Chopin, Debussy e Gershwin.

Il 31 luglio invece sarà la volta del recital pianistico di Benedetta Iardella con musiche di Bach, Mozart e Chopin. Mentre il concerto finale del primo di agosto sarà affidato a Massimiliano Piccioli al pianoforte, Elisa Benadduce (soprano), Roberta Ceccotti (soprano), Veio Torcigliani (baritono) che eseguiranno musiche tratte dalle opere di Puccini, Verdi, Donizetti.