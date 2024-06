La festa della musica. Danza e disabilità in scena: "Contro ogni ostacolo"

Torna domani alle 21, nel giardino di Villa Cuturi a Marina di Massa, "La Festa della Musica 2024" organizzata dall’Associazione Culturale "La Rivincita". A presentarla c’erano il presidente della Provincia, Gianni Lorenzetti, il prefetto Guido Aprea, il consigliere regionale Giacomo Bugliani, Carmela Federico, presidente de La Rivincita, Benedetta Spagnoli, direttore artistico e Alex Bordigoni di Des’Art Danza. "Gli artisti che si esibiranno affronteranno un tema molto importante come quello della disabilità – ha detto Carmen Federico, presidente de La Rivincita – ritengo che attraverso la musica le cosiddette categorie più fragili possano comunque dare spazio alla loro personalità abbattendo ogni ostacolo e diversità. E’ stato possibile grazie alla collaborazione tra istituzioni, autorità locali, Terzo Settore e mondo no profit: è il pilastro su cui si poggia il nostro progetto-evento. Un manifestazione che prende vita attraverso la musica e il ballo, che ha già dimostrato di poter cambiare profondamente le prospettive e le opportunità delle persone con disabilità. Sarà il momento culminante di questo percorso, un’occasione per celebrare i risultati ottenuti e continuare a promuovere una visione inclusiva e accessibile della musica, del ballo, della cultura e dell’arte". L’evento domani propone un viaggio nella musica indipendente con un richiamo agli anni 80’ all’insegna di inclusione e pari opportunità. Ospite d’eccezione Viola Valentino, icona anni ’80. Gli artisti chiamati a esibirsi: Simona Galli, Piero Shehu, Anna Borghetti, Chiara Tedde, Ginevra Mantovani, Joao Carrera, Benedetta Spagnoli, Jamax e Sal Mediterraneo. Le coreografie sono curate da Arts e Musical School di Lara e Morena Maggiani e da Des’Art Danza di Alex Bordigoni e Elena Giarratana di Oltre Compagna Danza Inegrata.