La danza per tornare in forma

Bruciare grasso e tenersi in forma in modo alternativo senza fare palestra. E dopo le feste, i pranzi e i cenoni che hanno contraddistinto queste giornate, è quanto mai necessario. Questa la curiosa idea alla base dell’incontro gratuito, in programma domenica 12 gennaio alle 17 in via Passo Volpe al centro ‘Balla e snella’ di Carrara, pensato solo per le donne e senza l’utilizzo di attrezzi da palestra. Un programma basato solo sul riscaldamento e arricchito da alcuni esercizi di ballo con alcune coreografie. Si tratta di un incontro formativo gratuito riservato a 70 donne che vorranno mettersi alla prova della bilancia. Obiettivo è puntare alla perdita di peso e tonificare il corpo nei punti giusti attraverso un metodo esclusivo ideato dalle donne e per le donne.