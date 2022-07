La Carrarese va in serie B Un film sulla squadra

di Claudio Laudanna

Un ‘doppio passo’ e la Carrarese si ritrova in serie B. A realizzare il sogno di migliaia di tifosi azzurri ci pensa, per ora, un regista fiorentino, Lorenzo Borghini, che da domani sarà in città per girare il suo primo film. Ancora una volta la città si trasforma in set per riprese e ciak.

‘Doppio passo’ è il titolo della pellicola sceneggiata dallo stesso Borghini assieme a Cosimo Calamini e prodotta da Garden film assieme a Solaria e in coproduzione con la società svizzera Nebel Productons e Rai Cinema. Il progetto è sostenuto da Toscana Film Commission e ha, tra l’altro, il patrocinio del Comune. Le riprese inizieranno domani e per nove giorni il regista, la troupe e gli attori si divideranno tra il mare e la montagna, tra lo stadio dei Marmi, segherie e piazzali per raccontare la storia di Claudio, storico capitano della Carrarese, interpretato da Giulio Beranek. Quest’ultimo sul grande schermo trascinerà la squadra azzurra in serie B e poi, grazie al prestito di un amico assieme alla moglie riuscirà finalmente ad aprire il ristorante che ha sempre desiderato per il futuro economico della famiglia. La tanto agognata serie B però si rivela una condanna: a Claudio non viene rinnovato il contratto per la sua età e per lui sarà l’inizio della caduta, come atleta e come uomo. Nel cast, oltre a Beramek, ci saranno anche Giordano De Plano e Valeria Bilello oltre alla partecipazione di Bebo Storti e Fabrizio Ferracane. "La mia idea – racconta il regista Lorenzo Borghini – è quella di raccontare il calcio, ma non quello tutto lustrini e paillettes della serie A, quello più proletario della C. Carrara e la Carrarese per questo si sono rivelati la scelta ideale visto che qui, oltre a una squadra storica, ci sono sia le montagne che il mare e poi ho trovato tutti davvero molto disponibili. Gireremo in città per nove giorni, alcune scene saranno allo stadio dei Marmi, ma andremo anche alla Sagevan, da The italian sea group, al palazzetto dello sport e in diverse altre location tra cui, ovviamente le cave. Ci saranno poi diverse scene in barca, che faremo a Fiumaretta, e poi ancora altre tra Forte dei Marmi, Prato e Firenze". Una volta terminate le riprese il regista e tutta la sua squadra avranno bisogno di tempo per la post produzione con l’obiettivo di essere pronti per la prossima stagione dei festival dei cinema. "L’idea è quello di debuttare a un festival importante, come Berlino o Cannes, e poi dopo uscire nelle sale – spiega Borghini -, per questo adesso è prematuro fissare una data".