Italia Nostra: "Perchè è stata disboscata la zona di Montepepe?"

Italia Nostra denuncia il "feroce" disboscamento della zona di Montepepe. Si tratta dell’abbattimento indiscriminato di alberi secolari, con sentieri pedonali e ciclabili sostituiti da strade carrabili. "Nell’arco di poco tempo – sostiene l’associazione – la flora locale è stata abbattuta senza un’apparente logica, alterando il naturale equilibrio del posto". Siamo sulla collina di Montepepe, alle spalle dell’Opa. "L’abbattimento – continua Italia Nostra – non risulta giustificato da alcun documento o permesso del Comune o della Provincia. Non ci rimane che informare i carabinieri-forestali per poter fare chiarezza di tutta l’operazione di sboscamento".