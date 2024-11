Investitori per il campo di Turano

L’amministrazione cerca investitori per "rigenerare, riqualificare, ammodernare e gestire gli impianti sportivi comunali di Via Casola e Turano". Il futuro dei due impianti è ora “appeso“ alle risposte che arriveranno dall’avviso pubblico dei giorni scorsi. La giunta aveva fornito agli uffici già a giugno le linee di indirizzo per predisporre una manifestazione di interesse mirata a individuare associazioni o società sportive senza fini di lucro interessate a ristrutturare e poi gestire alcuni impianti sportivi tra cui il campo sportivo di Turano e quello di Via Casola. L’obiettivo dell’amministrazione non è la sola la riqualificazione funzionale degli impianti ma la successiva gestione per mirata alla pratica delle discipline sportive ma anche alla promozione di valori sociali, educazione e formazione personale.

Gli interessati dovranno ora presentare un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l’ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l’aggregazione e l’inclusione sociale e giovanile. Se l’ente locale riconosce l’interesse pubblico del progetto, affida direttamente la gestione gratuita dell’impianto all’associazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell’intervento e comunque non inferiore a cinque anni. Dalla data di pubblicazione dell’avviso ci saranno due mesi di tempo per presentare il progetto di ristrutturazione e di gestione dei due impianti che l’amministrazione comunale dovrà poi valutare per decidere l’affidamento.