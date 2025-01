"Inutile il masterplan sul centro"

Massimiliano Manuel (nella foto) come consigliere di Fratelli d’Italia interviene sul masterplan per rilanciare il centro storico, quello che l’amministrazione comunale ha commissionato a una ditta privata per 80mila euro. "Sprecare tutti questi soldi per un masterplan per rilanciare la città è l’ennesima delusione creata da piani ambiziosi e costosi – scrive Manuel –, che alla fine non portano risultati. Spesso in contesti come questo la mancanza di trasparenza nella gestione dei fondi può contribuire a rafforzare l’idea che le decisioni siano prese senza un’adeguata pianificazione o senza un chiaro beneficio per i cittadini. Sarebbe importante che il sindaco Arrighi spiegasse quali difficoltà ha riscontrato per decidere di affidare allo studio Atelier(s) Alfonso Femia di Genova, l’incarico per un masterplan strategico per la città. Perché si è deciso di affidare l’incarico ad uno studio esterno? La risposta è lampante: è evidente che ci sia una carenza di visione e di capacità da parte del sindaco Arrighi e dei suoi collaboratori di giunta nel gestire le azioni del programma. Perché non è stata valutata la possibilità di impiegare metodi più inclusivi, coinvolgendo i cittadini e le realtà locali nella definizione del masterplan – prosegue Manuel –, invece di affidarsi esclusivamente ad uno studio esterno. Speriamo che la scelta del gruppo Atelier(s) Alfonso Femia porti a dei risultati, perché come nel caso dell’affidamento diretto per 40 mila euro alla cooperativa Fitzcarraldo per partecipare alla selezione ministeriale ‘Citta d’arte contemporanea 2024’, i cittadini non vedono risultati tangibili o miglioramenti reali, quindi è naturale che sorgano dubbi sulla competenza e sull’efficacia delle scelte dell’amministrazione Arrighi, che sta creando un divario tra le intenzioni dichiarate nei programmi e i risultati ottenuti".