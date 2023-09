Interpellanze e mozioni negate. La maggioranza dice no alla proroga. E l’opposizione abbandona la seduta

Bagarre in consiglio comunale dopo il voto della maggioranza che ha bloccato il tempo di interrogazioni e mozioni. Una decisione che non è stata presa bene dai consiglieri di opposizione, che subito dopo il voto, hanno deciso di abbandonare in blocco l’aula in segno di protesta. Tutto è iniziato al termine dei 90 minuti previsti per interrogazioni, mozioni ed eventuali ordini del giorno. A chiedere la proroga di altri 90 minuti, come da regolamento, il consigliere di opposizione Filippo Mirabella. Subito dopo la richiesta di Mirabella, è iniziato un confronto tra maggioranza e opposizione con diversi interventi in cui si è dibattuto sul numero di interrogazioni e il tempo.

Compatta l’opposizione nella richiesta di prolungamento indipendentemente da quante interrogazioni ci fossero ancora da illustrare. A quel punto ha preso la parola il capogruppo del Pd Gianmaria Nardi, che ha proposto una sospensione del consiglio per capire il da farsi. Al termine della sospensione, nel momento della votazione, la maggioranza ha deciso per il voto contrario alla proroga, con 13 no, 6 favorevoli e un astenuto. Al momento della votazione, non erano rientrate in aula per il voto le consigliere di maggioranza Maria Mattei e Silvia Barghini. Una volta preso atto della votazione, i consiglieri di opposizione hanno deciso di abbandonare in anticipo la seduta del consiglio, che è poi proseguito per pochi minuti con la votazione di tre proposte di delibera. Sull’episodio non si è fatta attendere la replica del consigliere Simone Caffaz, che ha parlato senza mezzi termini di spettacolo indecente e vergognoso. "Dalla maggioranza una scarsa sensibilità – ha commentato - e un inesistente rispetto delle istituzioni. Dopo i primi 90 minuti di interrogazioni, essendone rimaste alcune inevase, io ad esempio ne avevo preannunciate alcune sull’estate carrarese, in più c’era una mozione della maggioranza. L’opposizione ha chiesto il prolungamento per altri 90 minuti come previsto dal regolamento. Dopo la sospensione, poi alla presenza della sindaca, è stato deciso di non concedere il prolungamento. Alla sindaca peggiore della storia e a questa maggioranza i consigli piacciono così – ha aggiunto Caffaz – senza interpellanze, senza dibattito e senza opposizione in aula. Vogliamo evidenziare il comportamento corretto delle consigliere Maria Mattei e Silvia Barghini, uscite dall’aula al momento della votazione".