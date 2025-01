Incontro con Lunetta Savinio e la compagnia dello spettacolo ’La madre’

Stasera, alle 21, al Teatro Guglielmi, va in scena la replica dello spettacolo ’La madre’ di Florian Zeller, con protagonista la bravissima Lunetta Savino. Con lei sul palco Andrea Renzi, Niccolò Ferrero e Chiarastella Sorrentino. La regia è di Marcello Cotugno, le scene di Luigi Ferrigno (luci di Pietro Sperduti e costumi di Alessandra Benaduce). Il drammaturgo e sceneggiatore francese Florian Zeller, premio Oscar nel 2020 per la migliore sceneggiatura non originale del film ’The father’, indaga il tema dell’amore materno e le sue possibili derive patologiche. Lo spettacolo inizia con i toni leggeri, da commedia, per trasformarsi gradualmente in un dramma spietato.

Intanto oggi, alle 18.30, alle Stanze del Guglielmi, il pubblico avrà modo di conoscere e di parlare con Lunetta Savino e la compagnia dello spettacolo grazie al consueto incontro con gli autori. L’ingresso è libero.