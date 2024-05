Incontro con Alberto Pellai sulle grandi sfide educative

Appuntamento sabato, alle 16 alla Sala Beppino Simonelli nella sede della Pubblica Assistenza di Fivizzano, con Alberto Pellai, psicoterapeuta, medico, ricercatore e scrittore, sulle principali sfide educative contemporanee. Un incontro a cui è invitata tutta la popolazione e in particolare genitori e insegnanti. Pellai parlerà delle dieci argomentazioni per ridiventare genitori autorevoli e presenterà il suo ultimo libro “Allenare la vita”. Medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva Pellai è anche ricercatore al Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università di Milano, autore di molti bestseller di parenting e psicologia, i suoi libri sono stati tradotti in più di quindici nazioni e hanno vinto numerosi premi. Nel 2004 ha anche ricevuto dall’allora ministro della sanità Girolamo Sirchia la medaglia d’argento al merito in Sanità Pubblica. L’evento, organizzato dalla Pubblica Assistenza Avis e patrocinato dal Comune nell’ambito del Premio ‘Pierino Domenichelli’, verterà poi sul problema del bullismo e i ragazzi incontreranno l’educatrice del Serd Valentina Serradori, con la moderatrice Rosanna Vallelonga. Intercerrà il presidente della Pubblica Assistenza Avis di Fivizzano Gianluca Cardellini.