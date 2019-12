Massa, 24 dicembre 2019 - Una vigilia di Natale davvero da dimenticare per la provincia di Massa Carrara con due incidenti mortali nel giro di poche ore. Dopo la tragedia di Albiano Magra, nella quale questa mattina ha perso la vita un motociclista di 28 anni di Bolano, nel pomeriggio si è registrata una seconda vittima: un ciclista 45enne è stato investito da un'auto in via Dorsale, a Massa, ed è morto. Inutili, purtroppo, i prolungati tentativi di rianimazione da parte dei sanitari. L'incidente è avvenuto non lontano dal cinema. Ferite leggere invece per il conducente dell'auto.

Spaventoso l'urto dell'auto contro un pino dopo l'investimento: il mezzo è rimasto semidistrutto.

