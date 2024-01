"In the bleak mid-winter, quando nascette Ninno: Canti della tradizione natalizia a Terrarossa"

Canti della tradizione natalizia venerdì, nella chiesa parrocchiale di Terrarossa, Comune di Licciana Nardi. Appuntamento alle 21,15, per l’esibizione del Convitto Armonico, fondato nel 1990 dai suoi attuali direttori, Stefano Buschini (direttore musicale) e Marco Montanelli (direttore artistico). Il Convitto Armonico è un gruppo vocale operante nel campo della musica antica ed è composto da cantori formatisi nei migliori conservatori italiani, in possesso di significative esperienze vocali e musicali, maturate in qualità di solisti o di membri di gruppi vocali e strumentali di musica antica. Il Convitto Armonico canta prevalentemente a cappella, ma esegue anche repertori di musica concertata o con orchestra. Titolo della serata ‘In the bleak mid-winter, quando nascette Ninno..’. Prima della loro esibizione un intervento della Schola Cantorum parrocchiale, diretta da Elia Fiorentini, per l’apertura di serata. Per finire una meditazione-concerto in preparazione all’Epifania del Signore, con i due cori uniti che canteranno ‘In Dulci Jubilo’ di Bach.