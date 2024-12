In concerto il ‘Pietra Gospel Choir’

Oggi alle 17,30 nella Sala delle Muse, concerto Livingospel, a ingresso gratuito, del ‘Pietra Gospel Choir’. Un coro nato nel 1996 da un’idea del maestro Franco Muggeo, direttore musicale e artistico, e della cantante professionista Patrizia Borlotti, voce solista. Il gruppo presenta un vasto repertorio che rivisita i classici della musica gospel americana, propone brani inediti che pur mantenendo lo spirito gospel, si fondono in un mix equilibrato di espressioni musicali diverse come Funky, R&B, Jazz e Hip Hop. Il coro, nota apprezzata realtà gospel del panorama musicale milanese, è stato ospite più volte a Rai International, si è esibito in piazza Duomo a Milano, al Forum di Assago, al Palalottomatica di Roma e al Velodromo di Palermo, ma anche in teatri e chiese di tutta Italia, ai festival Milano gospel, Christian Music Award.