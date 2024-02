Impatto auto-scooter. Gravi 2 giovani

Un forte boato ha scosso gli abitanti di via San Leonardo a Marina di Massa. Erano circa le 18.30 quando due ragazzi di 19 anni in sella a uno scooter sono stati travolti da un’auto. Uno dei due giovani, il più grave, rischia una semi amputazione della gamba. Da una prima ricostruzione sembra che i due stessero transitando in via San Leonardo quando tutto ad un tratto si sono ritrovati davanti l’auto. Ancora al vaglio degli inquirenti la dinamica. Subito sul posto il 118 con la pubblica assistenza di Marina di Carrara, intervenuta con due ambulanze tra cui quella infermieristica. Vista la situazione del ragazzo più grave è stato necessario all’ospedale pisano di Cisanello in codice rosso. Il conducente dell’auto non ha riportato lesioni.