Immigrazione clandestina. Ai domiciliari

Gli Polfer di Pontremoli hanno eseguito un’ordinanza di arresti domiciliari, emessa dalla Corte d’Appello di Firenze, a carico di un uomo di nazionalità albanese 32enne. Si tratta dell’aggravamento di una misura cautelare di obbligo di dimora, alla quale l’uomo era già stato sottoposto, a seguito di un mandato di arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria Belga, per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, ma che non aveva rispettato, non ottemperando quindi al provvedimento si era allontanato dal proprio domicilio, senza una specifica giustificazione. L’uomo è stato condotto agli arresti domiciliari nella propria abitazione nella provincia di Lucca a disposizione dell’autorità giudiziaria.