Il teatro dei burattini di scena a Ronchi

Torna domani sera, alle 21.30, il ’Teatro prêt-à-porter’ nei borghi massesi e nella costa, la rassegna per grandi e piccini che fa parte del cartellone dei ’Palcoscenici stellati’ promosso dall’assessorato alla cultura del Comune in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo onlus. L’appuntamento stavolta è in piazza a Ronchi con il teatro dei burattini della compagnia Petali di Stelle, capitanata dal mastro burattinaio Leonardo D’Angelo (nella foto). Lo spettacolo, dal titolo ’Peter Pan e lo strano villaggio musicale’ è tratto dal ciclo ’Le storie di Peter Pan’.

La storia è ambientata nella città di Brema, dove quattro amici animali scoprono che il Borgomastro sta cercando quattro musicanti per intrattenere i suoi ospiti alle feste nel suo sontuoso salone. Presi dall’entusiasmo, ognuno di loro vuole riuscire nell’intento, dimenticando per un attimo il valore dell’amicizia che li aveva legati nel loro lungo viaggio. Peter Pan riuscirà a riportare la pace fra i quattro amici, che diventeranno i celebri Musicanti di Brema. Un’occasione per condividere il piacere dello spettacolo dal vivo e riflettere sul valore dell’amicizia.