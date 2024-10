Il ritorno del ponte sul Penolo: "Maxi opera da 900mila euro"

L’apertura del primo dei due ponti sul torrente Penolo a Barbarasco ha finalmente una data certa: sabato 19 ottobre. Dopo un’attesa di oltre cinque anni, il taglio del nastro permetterà la ripresa traffico veicolare sul ponte 1 che collega il monte di Riccò a Barbarasco e a Terrarossa. "Un’arteria vitale – sottolinea il sindaco di Tresana Matteo Mastrini – soprattutto per le numerose attività ricettive che compongono il tessuto commerciale della zona. Ricordiamo che a Riccò abbiamo tre ristoranti e due salumifici che sono presidi importanti sul territorio".

Al termine di un’imponente opera di riqualificazione e restyling finanziata per 900 mila euro con fondi ministeriali, il ponte viene riconsegnato alla popolazione corredato anche di una pista ciclopedonale. "Questo, se vogliamo – aggiunge Mastrini –, è anche un percorso panoramico. Molte persone, soprattutto in estate, passano sui ponti a piedi. Per questo si è pensato di dare loro la possibilità di farlo in maniera agevole e sicura".

Contestualmente all’apertura del Ponte 1 partiranno gli interventi al Ponte 2 di collegamento alle frazioni di Novegigola, Canala e Tassonarla, che era rimasto aperto a senso unico alternato per sopperire alla chiusura del primo. Quest’ultimo progetto, per il quale nelle prossime settimane partiranno i lavori, contempla anche la messa in opera di un marciapiede.

"L’ufficio tecnico della Provincia – spiega il sindaco – si sta occupando di affidare i lavori".

Intanto, per il taglio del nastro del primo Ponte è attesa la presenza del presidente Gianni Lorenzetti: "Si tratta di un intervento imponente che è stato sollecitato dalla mia Amministrazione comunale - prosegue Mastrini - e prontamente accolto dal presidente della Provincia, Gianni Lorenzetti, con il quale abbiamo collaborato in tutti i passaggi condividendo momenti negativi e positivi".

E nel dare l’appuntamento alle ore 11.30 di sabato 19, il sindaco conclude: "Tengo a ringraziare tutte le persone che in questo periodo hanno lavorato alla soluzione del problema. Dai tecnici della Provincia agli operai impegnati nello scorso inverno nel cantiere, che hanno lavorato duramente per riuscire a completare l’opera".

Michela Carlotti