Il nuovo Museo del marmo: "Sarà volano del turismo"

Al via i lavori di restyling al museo del Marmo e alla biblioteca socioeconomica della Camera di Commercio. Sono partiti quelli relativi al rifacimento delle coperture dell’edificio e sono stati affidati quelli per la riqualificazione degli spazi esterni, per i quali la consegna del cantiere è ormai prossima. I lavori riguarderanno anche il rinnovamento dell’edificio dal punto di vista impiantistico e l’adeguamento della struttura alle norme per l’accessibilità e la prevenzione incendi.

L’immobile del museo del Marmo che è di proprietà della Camera di commercio della Toscana nord ovest, sarà rivisitato grazie all’accordo di programma sottoscritto nel 2023, tra l’ente camerale e il Comune di Carrara, proprietario delle collezioni civiche. Il progetto del museo era stato affidato all’architetto Ezio Bienaimé, e fu realizzato tra il 1962 e 1965. Per la riqualificazione degli spazi esterni, il progetto curato dall’architetto Paolo Camaiora, prevede un completo rifacimento dei camminamenti e del verde con l’installazione di panchine e sedute e la realizzazione di un’area dove poter realizzare interventi di promozione culturale che attraggano un numero crescente di visitatori.

L’obiettivo è anche quello di creare uno spazio di verde pubblico a disposizione dei turisti ma anche e soprattutto della cittadinanza. Complessivamente la Camera investirà oltre 1 milione di euro per dare nuova luce a quest’importante infrastruttura strategica, nella convinzione che con l’attuazione dell’accordo di programma, il museo possa essere un fondamentale collettore per la promozione turistica del territorio. Visto il forte interesse dimostrato dalle aziende del territorio, la Camera è disponibile ad accogliere sponsorizzazioni o altre forme di partecipazione per completare questo importante progetto per la città.

"Il completamento dei lavori, unitamente alle azioni che il Comune di Carrara ha scelto di intraprendere come da accordo di programma, – ha detto il presidente della Camera di Commercio della Toscana nord ovest, Valter Tamburini – , restituirà alla città un importantissimo attrattore turistico rappresentativo del patrimonio tangibile e intangibile di questa città che potrà essere un volano significativo per la promozione turistica del territorio".

"Il recupero e la riapertura del museo civico del Marmo sono un progetto nel quale crediamo fortemente – aggiunge la sindaca Serena Arrighi –. Grazie alla collaborazione e alla sinergia con la Camera di Commercio sarà presto possibile restituite alla città un luogo non solo fortemente identitario per tutto il nostro territorio, ma anche fortemente attrattivo dal punto di vista turistico".