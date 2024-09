Il grazie a Calabro. Al mister l’onorificenza

Cittadinanza onoraria ad Antonio CAlabro. Giovedì prossimo alle 12,30 il consiglio comunale si riunisce per conferire all’allenatore della Carrarese Antonio Calabro la Cittadinanza onoraria di Carrara.

L’allenatore della Carrarese Antonio Calabro riceverà la Cittadinanza onoraria di Carrara, in occasione dello svolgimento in forma solenne del consiglio comunale, convocato per giovedì 12 settembre alle 12.30 in Comune. Come prevede il regolamento per la concessione di pubbliche onorificenze del Comune, la Cittadinanza onoraria, titolo onorifico senza rilevanza giuridica, può essere conferita dal consiglio comunale a coloro che con il loro operato hanno acquisito rilevanti titoli di merito per l’opera profusa verso la comunità carrarese, o che si siano adoperati per far conoscere la realtà carrarese nel mondo.

Antonio Calabro ha compiuto l’impresa di riportare in serie B la squadra di calcio cittadina, facendo vivere emozioni indimenticabili non solo ai tifosi, ma a tutta la città che si è riunita sotto i colori giallo azzurri. Nei mesi scorsi era stata accolta all’unanimità da parte della conferenza dei capigruppo la proposta del presidente del consiglio comunale Cristiano Bottici di conferire ad Antonio Calabro la Cittadinanza onoraria di Carrara. Concluso il necessario iter burocratico, si è arrivati alla data di convocazione del consiglio nel corso del quale verrà assegnato all’amatissimo e apprezzato allenatore il prestigioso riconoscimento proprio per aver poprtato la squadra cittadina nella serie cadetta del campionato di calcio