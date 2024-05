Il centro si prepara agli eventi. Menù a tema, cocktail, musica per un’estate da vivere in città

Bar e ristoranti sono già al lavoro per animare la città durante l’estate. Un impegno corale che vede in campo i 57 locali che fanno parte della chat dei commercianti. Musica, intrattenimento, menu a tema e tanta voglia di fare qualcosa per animare le strade e le piazze della città. Si parte con l’inaugurazione di White Carrara il 14, 15 e 16 giugno. Anche se non si tratta di un evento creato dai commercianti l’organizzazione della White Carrara li ha coinvolti per creare aperitivi e menu a tema. Gli eventi dei commercianti iniziano ufficialmente il 12 e 13 di luglio con il ‘Cocktail week’, una due giorni dedicata agli amanti della miscelazione con fiumi di vodka, gin, whisky e drink particolari ma anche super alcolici del territorio, il tutto accompagnato dalla musica. Torna a grande richiesta la ‘Beer fest’ in salsa carrarina il 26 e 27 luglio, con molti più tavoli all’aperto rispetto allo scorso anno. Anche per questa seconda edizione i locali e le strade saranno addobbati a tema bavarese e ogni locale proporrà il suo speciale menu e le birre artigianali. Per il 3 di agosto è in programma la ‘Cena in bianco’ con la città che si vestirà di bianco. Addobbi, candele e fiori bianchi faranno da sfondo a una serata white. Chiude il programma degli eventi un’altra manifestazione che lo scorso anno ha riscosso successo, con il tutto esaurito ai locali del centro. Parliamo del ‘Fungo festival’ il 27 e 28 di ottobre. Ogni singolo evento sarà accompagnato dalla musica e i locali per eventi come la White Carrara e la cena in bianco serviranno il piatto ‘special’, tipico della tradizione culinaria carrarese, sopra a dei taglieri di marmo realizzato dallo studio Monfroni.

"Non vediamo l’ora di cominciare – commenta Cristina Bencivinni del bar Crema, anima della chat e referente commercio di Cna –. L’estate sta arrivando e i locali della chat in sinergia con l’amministrazione, che ci supporta, hanno elaborato una serie di eventi per un’estate all’insegna del buon cibo e del buon bere, il tutto accompagnato da musica ed intrattenimento. C’è la collaborazione di tutti i commercianti della chat e questa coesione è molto importante, ci dà la forza di voler dare il massimo per un’estate piena di eventi e intrattenimenti. Il nostro segnale già lo scorso anno è stato forte".