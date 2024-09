Il centro prelievi si rifà il look: "Un punto di riferimento per i servizi"

di Michela Carlotti

Cantiere attivo nell’ex palazzo civico in via Roma a Barbarasco. Già oggetto di lavori di riqualificazione degli spazi interni eseguiti lo scorso anno in economia dall’amministrazione comunale, in questi giorni sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria. L’intervento, che ammonta a 90 mila euro ed è finanziato dal Gal Lunigiana, permetterà di riconsegnare lo stabile alla cittadinanza completamente riammodernato anche nelle sue parti esterne.

Immobile di grande pregio artistico che ha ospitato fino alla metà degli anni ‘80 la sede del Comune di Tresana, verrà sottoposto ai lavori nel rispetto delle sue caratteristiche architettoniche: "Abbiamo cercato di ammodernare l’immobile - spiega il sindaco Matteo Mastrini - senza alterarne le caratteristiche e mantenendone la funzionalità".

Attualmente è sede del Centro prelievi intitolato al dottor ’Lloy Lombardi’ grazie ad una Convenzione stipulata dal Comune di Tresana con la Società della Salute della Lunigiana per il servizio ’Botteghe della Salute’ in partnership con Regione Toscana.

"Per noi il Centro prelievi è un punto di riferimento - dichiara Mastrini - che ospita servizi fondamentali per la nostra comunità". Centro di prenotazioni per esami e visite mediche, prelievi, ritiro dei referti, misurazione della pressione ma anche sportello di facilitazione digitale per l’attivazione di tessera sanitaria, Spid, consultazione del fascicolo sanitario, stampa esenzione ticket e cud. Tramite il centro è possibile, inoltre, l’accesso ai Pass – Percorsi assistenziali per soggetti con bisogni speciali e, più in generale, ai servizi sociali del Comune. È presente, inoltre, una postazione ambulatoriale per un medico di medicina generale.

Consapevole delle difficoltà che i piccoli comuni delle aree interne soffrono nell’erogazione dei servizi di pubblica utilità, Mastrini ha scelto di investire proprio in questo centro di supporto alla popolazione: "È tanta l’importanza dal punto di vista sociale di questo centro, a cui i cittadini si rivolgono in gran numero".

Ma non solo centro di servizi socio-sanitari: oltre al piano terra, infatti, l’immobile ospita al primo piano le sedi delle associazioni del terzo settore. "Avis, Associazione italiana sclerosi multipla, Gruppo Fotoamatori di Tresana, - spiega il sindaco - a loro abbiamo concesso i locali in comodato d’uso gratuito per la valenza sociale e l’utilità delle attività che queste associazioni svolgono in favore della collettività e senza scopo di lucro".

L’erogazione dei servizi socio sanitari proseguirà regolarmente nei giorni di lunedì e giovedì senza interruzioni, per tutta la durata del cantiere, fino al termine lavori. Questi gli orari: lunedì dalle ore 9 alle ore 12 sono attivi il centro prenotazioni e lo sportello di facilitazione digitale, mentre il giovedì è attivo il servizio prelievi dalle ore 7.30 alle ore 9.30 a cui si accede senza prenotazione.