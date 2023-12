Il Centro educativo sarà riaperto e potenziato

Il Comune punta a riaprire e potenziare il Centro educativo aggregativo al Casone: una parte di risorse sono già arrivate dalla Regione, poco meno di 20mila euro, altre ce l’ha messe il Comune ma manca ancora qualcosa per chiudere il cerchio e per questo l’amministrazione ha provato a richiedere un contributo alla Fondazione Marmo per altri 14mila euro. L’obiettivo è trasformare il centro aggregativo in un luogo d’incontro e di socializzazione per favorire l’integrazione socioculturale del quartiere dedicandolo a bambini e giovani fino a 21 anni in un’ottica di inclusione sociale, lotta alla povertà educativa e all’emarginazione sociale. Riapertura prevista a marzo. Ma non basta quindi rimettere a norma la struttura. Bisogna dotarla di un’aula multimediale polifunzionale e inclusiva, area reception e per le pause e altro ancora. Grazie all’allestimento dell’aula multimediale-interattiva e inclusiva sarà possibile offrire delle attività laboratoriali in grado di migliorare l’apprendimento dei giovani e facilitare l’approccio alle nuove tecnologie. Le attività multimediali incoraggiano i ragazzi a lavorare in gruppo, a esprimere le proprie conoscenze in molteplici modi, a risolvere problemi, a rivedere il proprio lavoro e a costruire conoscenze. La dotazione di un ActivPanel (ultima generazione di monitor interattivi utilizzati per le attività educative e scolastiche) consentirà di offrire un servizio innovativo e inclusivo utile in particolare per studenti con disabilità. Il nuovo centro polifunzionale e inclusivo sarà in funzione tutto l’anno e il laboratorio sarà fruibile sia per gli studenti degli istituti della zona (Scuola elementare Casone e alberghiero Minuto), in orario scolastico, e in orario pomeridiano-serale attraverso una gestione mista fra Comune ed enti del terzo settore.

FraSco