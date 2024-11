I librai erranti Da Montereggio a Bolzano

La storia di Montereggio, il paese dei librai, sbarca a Bolzano. Oggi alle 18, al centro culturale del Teatro Cristallo, ci sarà un evento speciale dal titolo ’La storia dei librai erranti da Montereggio a Bolzano’. L’incontro è dedicato alla passione per i libri della famiglia Rinfreschi-Sola, originaria di Montereggio in Lunigiana, che nel 1926 si trasferì a Bolzano. In quella città i Rinfreschi-Sola divennero un punto di riferimento fondamentale per i lettori bolzanini. Il loro banchetto ambulante, posizionato tra vicolo Parrocchia, piazza del Grano e Ponte Talvera, è stato per decenni il luogo dove molti cittadini si recavano non solo per ricevere consigli sugli acquisti, ma anche per scoprire le novità editoriali del tempo. All’evento interverranno Lorenzo Sola, membro della famiglia Rinfreschi-Sola, che condividerà la straordinaria storia della sua famiglia e del suo legame profondo con i libri e Giacomo Maucci curatore del saggio ’Il Libro nella Gerla. Storia di Montereggio il Paese dei Librai’ e membro della Pro Loco di Montereggio. Il capostipite della famiglia, Lorenzo, insieme al figlio Antonio, ha venduto libri a intere generazioni di concittadini, contribuendo alla formazione culturale della comunità. La famiglia Rinfreschi-Sola ha avuto anche un importante ruolo nella promozione culturale della città.

Tra le loro iniziative più significative si ricorda la prima pubblicazione di una rivista bilingue a Bolzano, una vera e propria sfida culturale in una città a cavallo tra culture diverse. Questo gesto testimonia l’impegno della famiglia non solo per la vendita dei libri, ma anche per la diffusione della cultura, della lettura e della riflessione critica.

Nel corso degli anni, il legame tra Bolzano e Montereggio è rimasto saldo, con i Rinfreschi-Sola sempre protagonisti nella promozione del Premio Bancarella, uno dei più prestigiosi riconoscimenti letterari italiani e nell’organizzazione di incontri con scrittori e giornalisti di fama internazionale, che hanno contribuito a rafforzare il dialogo tra Bolzano e il panorama culturale nazionale. L’evento di oggi rappresenta un’occasione unica per scoprire la storia unica, irripetibile e singolare dei librai ambulanti di Montereggio, di una famiglia che ha fatto della passione per i libri la propria vita e per riflettere sul ruolo fondamentale che i librai hanno avuto, e continuano ad avere, nella diffusione della cultura e nella crescita culturale italiana e della città di Bolzano. Si tratta di un’opportunità imperdibile per ripercorrere una storia di passione, impegno e dedizione, e per comprendere meglio il contributo che questa famiglia ha dato alla vita culturale locale.

L’incontro sarà moderato da Giuseppe Sgambellone, che guiderà il pubblico in un approfondimento ricco di emozioni, storie e aneddoti, per scoprire insieme la storia affascinante di una tradizione che ha segnato un’epoca.

Monica Leoncini