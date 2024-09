Giornata dello sportivo massese. Un premio agli atleti più meritevoli

Ogni anno la città si ferma per celebrare uno degli appuntamenti più attesi: la Giornata dello sportivo massese che è in programma domani, dalle 10 alle 12, a palazzo comunale. Organizzata dall’Unione nazionale Veterani dello sport (Unvs), in collaborazione con il Comune, la manifestazione è ormai un simbolo di riconoscimento per tutti gli atleti massesi che si sono distinti nelle loro discipline. L’evento, come spiegato dall’assessore allo sport Roberto Acerbo in conferenza stampa, è diventato un vero punto di riferimento per la comunità. Ogni anno l’amministrazione comunale suggerisce il nome di uno sportivo locale che si è particolarmente distinto per essere premiato come ’Sportivo massese dell’anno’. Un riconoscimento che l’anno scorso è andato al velocista Samuele Ceccarelli, mentre quest’anno il vincitore sarà annunciato il giorno della premiazione, mantenendo alta l’attesa tra il pubblico. Alla presentazione della Giornata erano presenti anche il sindaco Francesco Persiani, Daniela Alderici, Ludovico Andreazzini, Nicoletta Roni, Giovanni Barsotti ed Ettore Biagini.

Giovanni Barsotti, presidente della sezione locale dell’Unione Veterani, ha sottolineato l’importanza dell’evento nel quadro delle attività annuali dell’associazione. Durante la manifestazione, verranno premiati non solo gli atleti, ma anche le associazioni sportive che si sono messe in evidenza nell’anno precedente. La selezione avviene in base ai risultati sportivi e all’impegno dimostrato nel corso del 2023. I Veterani, inoltre, hanno recentemente aggiornato il proprio statuto per consentire l’iscrizione senza limiti di età, una decisione che permette all’associazione di accedere al Registro unico nazionale del Terzo settore e di ottenere agevolazioni che supporteranno ulteriori iniziative nel mondo dello sport.

Oltre alla Giornata dello sportivo massese, l’Unione Veterani ha in programma altri importanti appuntamenti: il 5 ottobre si terrà il Campionato nazionale Veterani di ciclismo, seguito dal Campionato nazionale di tennis over 70 maschile, previsto per il 12 e 13 ottobre presso lo Junior Club di Marina di Carrara.

Michele Scuto