Giannotti e Franceschini superstar. Protagonisti al Gran galà di Spezia

di Francesco Marinello

Una serata speciale al Teatro Civico della Spezia, dove il Gran Galà dello Sport ha celebrato gli atleti più meritevoli della Liguria. Tra i protagonisti, due rappresentanti dell’atletica carrarese hanno lasciato il segno: Ferdinando Giannotti, classe 2006, e Alice Franceschini, nata nel 1996, entrambi specialisti del mezzofondo e fondo. Ferdinando Giannotti ha conquistato i campionati regionali 2024 nei 3000 metri, dimostrando una crescita costante che lo ha portato a competere agli italiani assoluti di Chieti nella categoria Junior. Alice Franceschini, tra le atlete di mezzofondo più forti d’Italia, continua a eccellere sotto la guida del padre Riccardo Franceschini, allenatore della ASD Duferco Spezia, società che si distingue nel panorama atletico regionale. Entrambi gli atleti si allenano regolarmente con la Duferco al campo scuola di Marina di Carrara, lavorando a stretto contatto con Federico Leporati, tecnico della nazionale, e la figlia Carolina Leporati, presidente della società. La serata, organizzata dal Comune della Spezia e dall’Assessorato allo Sport, è stata inaugurata con l’Inno di Mameli, eseguito dalla Fanfara del Comando Interregionale Marittimo Nord, e i saluti istituzionali del sindaco Pierluigi Peracchini e dell’assessore allo Sport Alberto Giarelli.

Tra gli ospiti, anche il comico e scrittore Dario Vergassola, che ha aggiunto un tocco di leggerezza all’evento. Durante la cerimonia, coppe e targhe sono state assegnate agli atleti che si sono distinti in competizioni di Federazione, mentre le medaglie hanno celebrato i risultati raggiunti in gare promosse dagli Enti di Promozione Sportiva. Particolare attenzione è stata riservata a chi ha portato alto il nome della città della Spezia con prestazioni eccezionali.

Un momento toccante è stato il tributo ai vincitori dello scudetto del 1944, con premiazioni ai parenti dei calciatori che conquistarono il titolo in quell’anno. Inoltre, premi speciali sono stati conferiti al ciclista Giuliano Natucci, come atleta del passato, alla memoria del giornalista sportivo Fulvio Maggi, per la sua dedizione nel raccontare lo sport, e al Museo del Ciclismo, per il suo impegno nella promozione sportiva nelle scuole. Carrara, con Ferdinando Giannotti e Alice Franceschini, ha portato un tocco di orgoglio alla serata, testimoniando il valore dello sport come mezzo per unire comunità e celebrare talenti straordinari.