Fosella sul podio a ’Orticolario’. Il paesaggista omaggia Verne

Vive e lavora a La Spezia ma non ha mai rinunciato alla sua residenza in Lunigiana, nel comune di Licciana Nardi. L’architetto Marco Fosella con il suo team "Verdintrecci" (nella foto) fondato con la collega Sara Lamon e la garden designer Antonella Caramanica, ha partecipato alla recente edizione di design paesaggistico "Orticolario" dove un altro compaesano, Daniele Amorfini, ha vinto il prestigioso "Premio Empatia" assegnato dalla Giuria estetica. In questi giorni, terminato il conteggio dei voti che potevano essere espressi anche dai partecipanti alla mostra di Villa Erba sul Lago di Como, sono stati comunicati i vincitori del "Premio Visitatori". "La nostra soddisfazione – dichiara Fosello – è legata non solo al premio, che è un riconoscimento importante decretato da una platea formata da addetti del settore ed amanti del paesaggio, ma all’aver trasmesso delle conoscenze a tutti quelli che ci hanno visitato ed hanno apprezzato il nostro modo di lavorare". Un lavoro, spiega Marco, non solo fine a se stesso ma legato ad una divulgazione scientifica aperta a tutti. "Il Premio dei visitatori – spiega – è assegnato come spazio più apprezzato dai visitatori ed è un riconoscimento che impreziosisce la nostra esperienza ad Orticolario".

"Viaggio al centro della Terra" prende spunto dal romanzo di Jules Verne riscoprendo gli strati del suolo e riproponendoli idealmente attraverso una spirale che simboleggia il ciclo incessante della vita. "Nelle vasche di corten – spiega – abbiamo collocato piante fitodepuratrici e piante antiche, al fine di evidenziare temi come l’inquinamento e la riscoperta di antiche coltivazioni, obiettivo culminato con due eventi realizzati in loco, uno sulla fitodepurazione e uno sul mais antico". Tocco finale: "Un’illuminazione con strisce a led rende visibile il progetto anche nelle ore notturne: al centro dell’installazione l’opera in marmo modellata dallo scultore Alcide Gallani "dalla terra alla terra" riassume l’intero progetto". Fosella aggiunge così un altro riconoscimento ai vari già accumulati in pochi anni: "Ho fatto esperienze sia in Italia che all’estero, ricevendo premi e menzioni. In futuro? Riproporrò il modello".

Michela Carlotti