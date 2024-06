Fosdinovo tra le stelle. Festival della fantascienza tra esopianeti e letteratura

Esopianeti, flora preistorica, Guerre stellari, scienza e cavalcature mostruose ne “Il signore degli anelli“ di Tolkien: è “Fosdinov’Idea“, evento al via domani e domenica, ideato dagli Astrofili IRAS e realizzato insieme al Gruppo eventi cultura società e spettacolo e Alea games APS/ASD, che vede la collaborazione con Empisa Star Wars Fan Club, Associazione Italiana Studi Tolkieniani (AIST), Proloco Fosdinovo, Nane Brune, La Rete, Owski, ed è patrocinato da FederLudo, Regione Toscana, Regione Liguria, Comune di Fosdinovo e la compartecipazione economica con Camera di Commercio.

Lo scorso anno il padrino fu Franco Malerba, primo astronauta italiano ad andare nello Spazio nel 1992: quest’anno sarà l’astrofisico e divulgatore Luca Perri. Domani e domenica le piccole e caratteristiche piazzette ospiteranno scienziati, ricercatori e divulgatori, appassionati ed esperti di letteratura fantasy e fantascientifica, cosplayers e associazioni ludico-culturali. Il cuore pulsante sarà piazza Camposanto Vecchio: area spettacoli e talk. Protagonista di domani, giornata inaugurale al via dalle 14.30, sarà il matematico, saggista e divulgatore Piergiorgio Odifreddi che alle 19 parlerà di “AI e ChatGPT”. Alle 15 una lectio magistralis sulla storia di Fosdinovo, mentre alle 16 una tavola rotonda dell’associazione italiana di studi tolkeniani su “Il tempo: dalla cosmologia a Tolkien“. Sempre domani, alle 17 si parlerà di “Flora preistorica delle Alpi Apuane“ mentre alle 18 focus sugli esopianeti. In chiusura, alle 21, spettacolo musicale “Frankenstein“. Domenica alle 15 la presentazione del libro “Genesi inversa“ di Davide Ragozzini, poi ancora fantasy e scienza alle 16 con la ricercatrice universitaria Valentina Serra che condurrà una tavola rotonda sul tema zoologico ne “Il signore degli anelli“: i mannari vs i cavalli di Rohan, le cavalcature mostruose dei Nazgul vs le aquile, fino al ragno Shelob. Alle 17 spettacolo della Compagnia di danza integrata ’Oltr3’ a tema fantascienza, eseguito da ragazzi con disabilità cognitiva e motoria insieme al ballerino Alex Bordigoni. Luca Perri salirà in cattedra alle 17.30 con lo spettacolo “La scienza del signore degli anelli“, mentre alle 21 spazio ai giovani ideatori dei blog divulgativi “Nane brune“ e “La rete“, che porteranno in scena “Fantascene: Pixar edition“ per sfidarsi a colpi di scienza.

Nelle altre piazzette aree shopping, ristoro, cosplayers con la Scuola Padawan e stand a cura di Empire Star Wars Fun Club, laboratori e stand associativi. L’Area Game e Creatività è dedicata ai giochi da tavolo, in biblioteca l’Area Kids con attività su scienza e fantascienza, letture fantasy per bimbi. Navetta gratuita dalla stazione di Sarzana dalle 14.30, partenza ogni ora. Tutte le attività e gli spettacoli sono a ingresso gratuito.