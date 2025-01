"Flop di Palazzo Pisani: il progetto fallisce per inefficienza"

Il consigliere di opposizione Massimiliano Bernardi interviene sulla corsa contro il tempo per intercettare i finanziamenti del bando periferie per palazzo Pisani. "Quello che doveva essere un progetto di rilancio si è trasformato in una farsa – scrive Bernardi –. Dopo anni di proclami siamo arrivati al 2025 senza che un solo mattone sia stato posato. E ora a pochi mesi dalla scadenza del 31 dicembre 2025 per l’utilizzo dei fondi, l’assessore Moreno Lorenzini ha affidato una nuova progettazione. Nel frattempo sul sito della prefettura si evidenzia che in merito al finanziamento c’è una rinuncia. La prima delibera dell’approvazione era del 25 agosto 2016, ma i grillini su Palazzo Pisani avevano deciso di rimodulare l’intervento con nuova destinazione a museo. Dopo 9 anni, trascorsi dall’approvazione del primo progetto esecutivo, la sindaca Arrighi intende procedere ad un aggiornamento e semplificazione del progetto – va avanti Bernardi –. In particolare, ha deciso di ridurre la portata dell’intervento soprattutto in termini economici. La verità è semplice e dolorosa – conclude il consigliere di opposizione –, questo progetto che avrebbe potuto rappresentare un simbolo di rinascita, è stato lasciato marcire tra ritardi, inettitudine e mancanza di visione. I cittadini meritano risposte, ma soprattutto meritano amministratori che sappiano fare il loro lavoro, il tempo è scaduto".