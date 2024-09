Festa dello sport in centro storico. Test di specialità con le associazioni

Domani la quinta Giornata dello Sport ad Aulla nel centro cittadino dalle 15.30. L’evento è organizzato dalla Consulta dello Sport del Comune di Aulla, in collaborazione con il Comune di Aulla, Pro Loco Città di Aulla, Avis Aulla, Croce Rossa Italiana - Comitato di Albiano Magra, Pubblica Assistenza Croce Bianca Aulla, con il patrocinio di Regione Toscana e Coni. Grandi e piccini potranno provare le diverse discipline sportive per l’intero pomeriggio. Ci saranno esibizioni e dimostrazioni, sarà possibile mettersi alla prova, senza impegno. L’intenzione è favorire la pratica sportiva come dimensione fondamentale per il benessere interiore, sociale e fisico. I partecipanti potranno inoltre ristorarsi e gustare piatti tipici nelle attività di Aulla e ai punti ristoro, ci saranno gonfiabili e giochi per i più piccoli. "Come amministrazione siamo molto contenti di ospitare la 5° edizione della Giornata dello sport - dice la delegata allo sport Giada Moretti - Dimostriamo così attenzione alla pratica sportiva, vicinanza alle varie manifestazioni promosse dalle diverse associazioni, impegno concreto per la realizzazione di nuovi spazi adatti allo svolgimento di attività sportive, come le palestre e l’impianto sportivo di Quercia, con la riqualificazione degli impianti esistenti".

Durante la giornata verranno consegnati riconoscimenti a campioni dello sport che si sono distinti a livello nazionale e internazionale. Tra i premiati ci saranno la campionessa europea di fioretto Vittoria Pinna e il campione olimpico Gabriele Cimini, che pur essendo di Pisa sono molto legati ad Aulla; Isabella Panzera, per il secondo anno consecutivo campionessa italiana di scherma storica sportiva del maggior circuito nazionale; Luis Hodaj, atleta aullese in forza allo Sport Club Virtus; Antonio Castillo e Marco Giannarelli; Thomas Ghidoni della Judo Insieme che ha ottenuto il bronzo e l’argento all’European Cup a Follonica e Fuengirola, in Spagna. Tra le associazioni presenti: Skating Luna, Asd Skating ceparana, Judo insieme, L’ecole-ginnastica ritmica, A.s.d Serricciolo e Lunigiana football, Minbasket Aulla, Asd centro studi karate Lunigiana, Virtus, Podenzana Tresana Volley, Lunidanza, Sport village, Atletica Lunigiana, Ginnastica artistica Lunigiana, Club scherma apuano, Country river, A.S.D Sam, Dragon kikboxing, Volley team Lunigiana, Tennis club Villafranca Lunigiana, Zumba fitness Ana Paula, Lunigiana pattinaggio artistico FSP-Polizia di stato, Sci, Ginnastica dinamica militare italiana, Cycling lab asd, A.s.d Luniaerobica, Taekwondo, Lunigiana rally, Avis Aulla e Zonale, Croce Rossa Albiano Magra, PA Croce Bianca di Aulla.