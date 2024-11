Festa della castagna. Successo annunciato. Migliaia di persone a Sassalbo e Casola

Una folla incredibile nella giornata di ieri ha inondato vie, piazze ed ogni angolo di Sassalbo, la suggestiva borgata di alta montagna prima di arrivare al Valico del Cerreto, dove si celebrava la "Festa delle Castagne". Stessa sorte anche a Casola, con turisti e cittadini curiosi di conoscere la kermesse. ‘Casola in castagna’, evento organizzato dall’associazione Papastrei dei giovani casolini e la Pro Loco e CasolArte che hanno riportato nel borgo una giornata all’insegna della castagna, con le sue varianti saporite e dolci e con le tante varietà di cottura della farina di castagna. Negli stand i visitatori hanno gustato mondine, balucci, frittelle di castagna, cian cotti nei testi, castagnaccio, dolci, zuppa di farro, il tutto innaffiato da vin brulè e dalla favolosa birra alla castagna del birrificio di Ugliancaldo. Spazio anche alla Marocca di Casola, l’antico pane di castagne cotto a legna con lievitazione naturale oggi presidio Slow Food, amorevolmente e sapientemente ripreso da Fabio Bertolucci.

Quella di ieri a Sassalbo è stata un’autentica e celebrativa festa in onore della pianta di castagno e dei suoi frutti. Non a caso si è proceduto all’annuale rito dell’’Abbraccio dell’albero del castagno’, con l’esempio in prima fila dato da Gabriele Bertocchi, lo storico locale, depositario delle più antiche memorie del paese. Per quanto riguarda lo svolgimento della kermesse, come anticipato, il tutto si è svolto in un contesto affollatissimo in cui, la polizia municipale è dovuta intervenire di fatto con l’interdizione dell’ingresso dalla nazionale per il paese in quanto non vi era più spazio dove muoversi e parcheggiare. In campo gastronomico, a farla da padrone ovviamente tutte specialità a base di farina di castagne: ’cian con la ricotta’, focaccette di farina dolce, polenta di castagne con sugo di rosticciana ed un’infinità di altre antiche ghiottonerie. Un capitolo a parte lo ha composto lo chef Mario Giannarelli che ha proposto i suoi ’cannoli infarciti di castagne’ Fra le migliaia di visitatori, il sindaco di Fivizzano Gianluigi Giannetti, con il presidente del Parco Nazionale Fausto Giovannelli, in compagnia del cantante Annibale Giannarelli ed il regista inglese Peter Chelson.

Roberto Oligeri