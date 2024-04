Festa dei fiori, le critiche: "Il Comune poteva fare meglio". Fratelli d’Italia affila le unghie

"Sulla festa dei fiori è mancata la fantasia". Così il consigliere e capogruppo FdI Massimiliano Manuel che traccia un bilancio della recente kermesse in centro storico con i fiori. "Il bilancio non è stato tutto rose e fiori – commenta Manuel - con quattro gazebo e qualche piantina di stagione come si vedono alle fiere. Mancavano solo i pesci rossi e le tartarughine. La manifestazione per ridare un minimo di vitalità ad un centro storico moribondo, avrebbe potuto essere una buona occasione da prendere al volo da parte dell’assessore Lara Benfatto. Avrebbe potuto essere una città-giardino con espositori che invadevano strade, piazze e marciapiedi e magari qualche strada del centro storico, come avviene a Fucecchio per esempio. La Coldiretti collaborando alla manifestazione ha fatto il suo, ma da parte dell’amministrazione è mancata la fantasia e si è lasciata l’altra parte di centro con le vaschette di plastica vuote e i sassolini nelle aiuole". "Ci chiediamo se mancavano i soldi per decorare almeno le strade e le piazze – prosegue - che gravitavano attorno al luogo dell’evento. L’organizzazione ha lasciato dei vuoti da colmare e i selfie di sindaco, assessori e consiglieri su Facebook hanno ripreso la parte della piazza più colorata, ma a conti fatti gli espositori erano veramente pochi. L’iniziativa è la benvenuta, ma l’amministrazione avrebbe potuto in contemporanea programmare mostre-evento sul tema floreale, reading letterari, presentazioni di libri e workshop floreali".