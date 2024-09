Fantagamix Il fantasy batte anche l’allerta

Il meteo sfavorevole lo scorso fine settimana non ha impedito il successo della due giorni di ‘Fantagamix Massa’ a Villa Cuturi. Visitatori, appassionati e curiosi sono arrivati in numero superiore alle aspettative, malgrado la pioggia, richiamati dalle attività proposte: dai giochi da tavolo alla musica, dai retrogaming alla gara cosplay. Con soddisfazione degli organizzatori dell’associazione ‘Torre d’avorio’ Aps: "Abbiamo cercato di creare un evento variegato, che includesse più generi proprio per attirare un pubblico più ampio dando loro una scelta e per essere il primo evento la riuscita è sicuramente buona" spiegano, e ringraziano per la presenza, e "per aver creduto con noi in questa nuova avventura", Snack Attack, Kamehouse, Riparaggi, GamerZ56K, Birrificio apuano e Birrificio del Castello che per l’occasione ha realizzato bottiglie di liquore del Fantagamix.

Una partenza ottima poi già al lavoro per la seconda edizione. Il festival, gratuito per i partecipanti, si è svolto con il patrocinio e il contributo del Comune di Massa e di Acqua Fonteviva, con la preziosa collaborazione dell’associazione ludica apuana Ala che ha trasmesso la passione per i giochi da tavoli e i giochi di ruolo - consentendo di provare classici e novità - e promosso il torneo “Star wars unlimited”, al cui vincitore è andato in premio un’opera unica di Andrea Rocca.

A creare un’atmosfera ancora più magica è stata anche l’esposizione dei quadri, a tema Star Wars e supereroi di Marco Host e i retrogaming realizzati dagli artigiani Matteo e Alessandro. Ha emozionato il “fulmine di Pegasus” gridato da Ivo De Palma. ll noto doppiatore (storica voce di personaggi come Pegasus dei Cavalieri dello Zodiaco o Mirko in Kiss me Licia) si è raccontato in una lunga intervista, ha parlato di come entrò nel mondo del doppiaggio, di come è cambiato dagli anni ‘80 con uno sguardo alle nuove tecnologie e all’intelligenza artificiale. Una serata è stata dedicata alla cartoon cover band Alabarde spaziali, che quest’anno celebra i 10 anni, che ha animato Villa Cuturi con sigle a ritmo di rock o rivisitate in chiave anni ‘90. Uno spettacolo travolgente che ha fatto cantare e ballare grandi e piccini.

A chiudere la manifestazione, domenica pomeriggio, la gara cosplay che ha visto ai primi tre posti Micheal Morelli con Adamo di Hazbin Hotel (1° premio buono presso Roberto Puccio massoterapia), Tristan Brizzi con Meiko di Vocaloid (2° premio buono Megalodon modern barber) e Valentina Matarazzo con Crudelia De Mon de La carica dei 101 (3° premio offerto da Snack Attack) oltre a diversi attestati speciali. Un ringraziamento particolare a New flash – audio, luci, video per aver curato in ogni dettaglio la parte tecnica degli spettacoli e a Carrozzeria B&Emme Snc. Info: facebook e Instagram “Fantagamix Massa” e “Torre d’avorio”.