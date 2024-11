Esplode la magia del Natale . Si accendono le luminarie. Grande festa a tema dal centro fino al litorale

Un meraviglioso collier di luci illuminerà le strade nel centro di Massa e del suo litorale per dare il benvenuto alle festività. Si parte con l’accensione delle luminarie di Natale in centro città questo sabato alle 17.30, mentre domenica sarà la volta delle luminarie a Marina di Massa, la cui accensione è prevista allo scoccare delle 18. Il litorale, domenica, ospiterà un vero e proprio momento di festa con uno spettacolo itinerante alle 16 e un concerto Gospel alle 17 nella cornice di Villa Cuturi. Tutto è pronto, poi, per dare il benvenuto a Babbo Natale con i suoi elfi e Mamma Natale sabato a Massa. Un villaggio diffuso di Natale gratuito dove poter far vivere la magia di Natale a tutti i bambini. La Casa di Babbo Natale e L’Ufficio Postale in Piazza Aranci all’interno di un bosco saranno aperti tutti i giorni fino al 24 dicembre e Il Salotto di Mamma Natale in via Cavour e Il Boschetto dei Folletti in via Cairoli aspettano i bambini il sabato e la domenica. Quest’anno si aggiunge un’altro luogo del Natale, La Tana del Grinch in via Ghirlanda, che verrà inaugurata sabato 7 dicembre e sarà aperta anche domenica 8, venerdì 13, sabato 14, venerdì 20 , sabato 21 e lunedì 23 dicembre.

’I Luoghi del Natale’ fanno parte del programma di ’Massa Natale - un incanto nel verde’, un alternarsi di appuntamenti che l’Amministrazione Comunale di Massa in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo onlus e il Ccn ’Massa da Vivere’ hanno pensato per ricreare in città la magica atmosfera natalizia. Tutti i giorni sono previste iniziative fino al 6 gennaio.

La Casa di Babbo Natale e gli altri luoghi sono stati realizzati, offerti e curati nei minimi dettagli dai commercianti associati nel Centro Commerciale Naturale Massa da Vivere con il sostegno di aziende e associazioni: Confcommercio Lucca Massa Carrara, Confcommercio Toscana Nord-Ovest, PiùMe, Lazzarelli Web, Eli Gioielli, Ottikontatt Piazza Aranci, MB Garden e Nuova Massa Legnami. "Tutti gli eventi e ingressi sono gratuiti", dice Elisabetta Zanetti presidente del Ccn Massa da Vivere "con l’aiuto di tanti volontari ci siamo impegnati per settimane nel curare ogni particolare. Inoltre quest’anno abbiamo organizzato anche un trekking per gli adulti incuriositi dal dietro le quinte dei luoghi del Natale".

Tornando invece al Litorale, nel weekend dell’Immacolata il Ccn di Marina di Massa realizzerà l’evento MarVino d’Inverno, volto a promuovere i prodotti del territorio con degustazioni di cibo e vini. Dal fine settimana successivo si avvierà la programmazione ’Natale in Villa’ a cura diretta dell’amministrazione comunale con lo spettacolo dei Burattini e a partire dal 15 dicembre è in programma una serie di eventi per grandi e piccini sempre a Villa Cuturi.

Grande festa il 31 dicembre con un concerto di musica anni ’70-’80-’90 in piazza Betti a Marina di Massa a partire dalle 22 fino al momento dello spettacolo pirotecnico sul pontile e poi la serata musicale proseguirà. Il primo dell’anno si celebrerà a Teatro Guglielmi alle 16.30 e alle 18 con l’Orchestra Sinfonica (ingresso gratuito). "Sarà il primo regalo dell’anno della nostra amministrazione ai cittadini per brindare insieme", ha detto l’assessore Monica Bertoneri che ha presentato ieri il calendario degli eventi insieme a Elisabetta Zanetti e a Lino Marcuccetti. Il calendario degli eventi si concluderà il 6 gennaio con la Befana ed è consultabile sul sito del Comune.