Esperti spiegano come difendersi dai truffatori

Una grande partecipazione al 22° convegno teorico-operativo organizzato dal Comune di Aulla in collaborazione con l’associazione culturale Scuola di Formazione Professionale della Spezia tenuto di recente nella sala consiliare e dedicato ai cittadini che hanno potuto raggiungere la sala anche grazie al bus gratuito messo a disposizione di Seal. Ha aperto la serata il sindaco di Aulla Roberto Valettini che ha ricordato l’importanza dell’informazione e ringraziando la Scuola nonché i relatori per l’opportunità di aggiornamento su un tema molto attuale facendo altresì un inciso proprio sulla norma penale che riguarda la truffa, raggiri e artifizi che minano la fiducia delle persone. Andrea Prassini, vice comandante della Polizia Locale di Santo Stefano Magra, ha poi affrontato i temi di diritto penale, reati informatici e criminologia.

E’ intervenuto anche Rosario Izzo, sostituto commissario della Polizia in quiescenza già responsabile Sezione Operativa Sicurezza Cibernetica della Spezia. Hanno chiuso i lavori i medici psichiatri Leonardo Moretti, Ctu nei Tribunali Roma, Genova, Massa e La Spezia, e Giuseppe Ruffolo, formatore del Centro Studi Psicopatologia Investigativa, che hanno trattato i risvolti psicologici e psichiatrici nelle vittime di truffa, tecniche di analisi del comportamento degli autori di truffe; tecniche di controinformazione delle vittime verso gli autori. Importante anche l’intervento di Maria, ottantenne di Santo Stefano, invitata al convegno come “testimonial” che ha spiegato la propria brutta esperienza proprio per una tentata truffa fortunatamente risolta da un’indagine portata a termine dalla Polizia municipale. Numerose le domande finali indice dell’interesse sull’argomento. Al termine un’apericena offerta dalla Pizzeria Natale Calvo e dal Gelatiere di Aulla.