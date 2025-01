Erosione, nulla di fatto. Altri 700mila euro ’buttati in mare’. Barabotti furioso

Un intervento parziale sull’erosione costiera, l’archiviazione dello studio ambientale delle sabbie del porto, il mancato finanziamento del masterplan sulla costa. La Regione Toscana ha risposto al’interrogazione della Lega sul ripascimento, ma le soluzioni individuate non soddisfano il Carroccio. Tanto che l’onorevole Andrea Barabotti parla di "un intervento tampone inutile. Piuttosto si finanzino il Masterplan e gli interventi necessari".

"Sul litorale saranno spesi 700mila euro per la profilatura della costa. Una ‘pezza’ che la Regione attua da anni. Un intervento la cui spesa ha superato i 3 milioni di euro. Il nostro litorale attende interventi strutturali. Parliamo del Masterplan che dovrebbe vedere la luce, quando la Regione deciderà di finanziare la progettazione esecutiva. Fino a quel momento, stiamo gettando in mare risorse pubbliche. Eseguiamo i ripascimenti, spendiamo 700mila euro per portare sabbia che alla prima mareggiata viene riportata via. In assenza di soluzioni concrete, dobbiamo accontentarci, ma è arrivato il momento di fare quegli interventi strutturali che servono a combattere l’erosione Quindi, si finanzi la progettazione esecutiva del Masterplan e si finanzino gli interventi che servono".

Di fatto nella risposta della Direzione difesa del suolo della Regione si legge che "per il tratto compreso fra la foce del Frigido e la colonia Ettore Motta, sono previsti interventi di riqualificazione e rimessa in sagoma delle esistenti opere rigide già presenti (sistema pennelli-soffolta), unitamente a un ripascimento artificiale, mentre per il tratto più a nord, dove il fenomeno erosivo è maggiore, è prevista la deingegnerizzazione delle opere rigide con un intervento di ripascimento". Il progetto in questione è stato sottoposto a Via, visto che saranno utilizzate le sabbie del porto. "Il progetto di dragaggio del porto di Marina di Carrara è anch’esso soggetto alle procedure di valutazione della compatibilità ambientale". Il documento spiega che il procedimento di Via attivato dall’Autorità portuale è stato archiviato in seguito alla richiesta della stessa Autorità. Si precisa che il progetto di dragaggio del porto di Marina di Carrara consentirebbe un contributo positivo alla costa per oltre 3 chilometri fra il Ricortola e il Brugiano. Per quanto riguarda le soffolte, la Regione precisa che "gli ultimi studi non hanno evidenziato sempre impatti positivi. Tale sistema non consente un ottimale ricambio di acqua e incide negativamente sul regime di naturale alimentazione della fascia costiera". Pertanto la Regione conferma che il rifinanziamento del Masterplan è sospeso in attesa di studi più precisi sul’impatto ambientale.