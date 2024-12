Equi Terme, il borgo resiliente. Turismo lento e di comunità la ’ricetta’ anti spopolamento

Sono nei luoghi come quelli lunigianesi, nei borghi arroccati tra le montagne, che le cooperative di comunità sono fondamentali. Se non ci fossero loro, certi posti, come tra l’altro già succede, finirebbero con l’oscillare inesorabilmente tra l’abbandono e il ricordo, bellissimo, di una vitalità ormai presente solo nella memoria. Equi Terme, nel comune di Fivizzano, facente parte del Parco regionale delle Alpi Apuane-Global Geopark Unesco, ha la fortuna di poter contare sull’identità di abitanti che si sentono legatissimi al territorio. Qua è nata una cooperativa di comunità decisa a preservare e a valorizzare quello che il paese ha da offrire e pronta ad accogliere gli ospiti.

Oltre alle sorgenti termali e alle profonde grotte carsiche, sono presenti due ristoranti, un bar, alcuni piccoli alberghi, b&b, affittacamere, e più recenti sono i servizi e attrezzature dedicate alle attività outdoor e avventura: dalla zipline su torrente alla speleo-avventura in grotta, dal noleggio di e-bike al parco avventura fino alla palestra di arrampicata su roccia. E anche le associazioni sono molto attive, lo dimostrano il noto Presepe Vivente, l’Epifania Acrobatica, il Wild Summer Fest e il Caves Festival in grotta. Il tutto accompagnato da un’ottima produzione agroalimentare e artigianale locale.

Il salto di qualità, infine, Equi Terme lo ha fatto nel 2018 quando ha inaugurato un progetto sostenuto dalla Regione Toscana di Destination Management System di Comunità ‘Equi Terme, Comunità Ospitale’, realizzato dalla Cooperativa di Comunità AlterEco con un processo collaborativo e di co-progettazione con gli abitanti e le attività del paese. Questo ha permesso di migliorare l’offerta turistica, i servizi ai cittadini e agli ospiti. Oggi, infatti, è possibile vivere un’esperienza di turismo di comunità, con accoglienza e servizi come la Carta dell’Ospite di Comunità che assicura agevolazioni in tutto il paese, il Centro Servizi di Comunità/Casa dell’Ospite dove ricevere informazioni e servizi come la connessione Internet e postazioni di co-working, l’assistenza alle pratiche online, ecc. Tra le azioni del progetto è stato anche realizzato l’Osservatorio Civico/Museo digitale dell’identità locale, un sistema espositivo dinamico fruibile al pubblico e costruito con la partecipazione diretta della comunità.

"Insieme alle attività di Equi Terme – commenta il presidente della Cooperativa di comuntà AlterEco, Matteo Tollini – la nostra cooperativa ha realizzato e sta potenziando un sistema locale di turismo di comunità. Coordiniamo i servizi, curiamo l’accoglienza e promuoviamo la destinazione. Con spirito di sussidiarietà il Comune di Fivizzano e il Parco Regionale delle Alpi Apuane supportano il progetto con investimenti pubblici, mentre il Gal Lunigiana sta finanziando azioni pubbliche e private con il Progetto di Comunità. Gestiamo in modo coordinato le strutture pubbliche di Equi Terme: Le Grotte, il Museo Archeologico e la Tecchia preistorica, il Centro visite del Parco con l’ApuanGeoLab e il Kids Adventure Park e la flotta di e-bike MTB. Come ‘Grotte di Equi Experience Park’ offriamo 12 tipologie di attività di visita in grotta ed ai musei. Mentre ogni anno accogliamo tra i 1400 e i 1600 studenti".

Anastasia Biancardi