Ennesimo furto al Corpus Domini: "Basta, ora attiviamo le telecamere"

Ennesimo furto messo a segno alla chiesa del Corpus Domini. A prendere nuovamente di mira la parrocchia di viale Roma qualche giorno fa, vista la dinamica della rapina sarebbero state più persone, che atteso il momento propizio per agire indisturbate si sono appropriate di una cassetta delle offerte. Difficile calcolare il bottino del colpo, mentre "il peso considerevole del contenitore e il fatto che poggiasse saldo a terra privo di rotelle – sostiene don Massimo Nocchi, il parroco – fanno pensare che a trasportarlo dall’interno all’esterno della chiesa siano state almeno due persone". Si presume che la refurtiva sia stata caricata su un mezzo in sosta a bordo viale Roma e ciò secondo la ricostruzione degli inquirenti, starebbe a significare che all’esterno della chiesa ci fosse un complice a fare da palo, come nella più classica delle rapine. Un furto compiuto in pieno giorno, motivo per cui i malviventi hanno previsto il rischio di incappare in qualche fedele ma ciò che appare strano, è che in un viale molto transitato da automobili, motocicli e pedoni in entrambi i marciapiedi, nessuno si sia accorto di niente. Dopo numerosi episodi di scasso e di furto "non resta che attivare quanto prima le telecamere – fa sapere il parroco – che ci auguriamo servano da deterrente per altri spiacevoli episodi".

Stefano Guidoni