“El Più” fa spettacolo con il mito di Celentano

Tra i tanti festeggiamenti molti dei quali hanno avuto come finalità quella di regalare dei momenti di gioia e di calore alle persone fragili, "El Più", il tributo ad Adriano Celentano andato in scena alla casa di riposo ‘Sempreverde’ di Massa, è tra quelli che hanno ottenuto maggior consenso. La band massese che continua a proporre con successo un viaggio nella discografia del molleggiato, ha affascinato ospiti e personale della struttura di via Torta, che per un paio d’ore hanno goduto della performance superlativa di Fausto Ferrari, ottimo batterista oltreché voce, che ha interpretato come meglio non si potrebbe il ragazzo della via Gluck.

Non da meno la band al suo fianco formata da Gino Pasquini, pianista in questa occasione alle tastiere, Pietro Bertilorenzi, musicista molto conosciuto anche per i suoi trascorsi affianco a nomi illustri della musica, al basso, e Maurizio Borghetti, musicista altrettanto noto, alla chitarra. "Per allietare e portare un sorriso sui volti degli ospiti della casa di riposo Sempre Verde, che ringraziamo per un’opportunità che ci ha riempito il cuore – sottolinea Ferrari a nome del gruppo – non poteva esserci musica migliore delle cover di uno degli artisti più amati della musica italiana".

Stefano Guidoni