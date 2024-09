Ecco i campioni massesi. Junior Club Next Gen e Alessio Arrighi sportivi dell’anno

Nella storica cornice della Sala consiliare del Comune di Massa, si è tenuta la tradizionale “Giornata dello Sportivo Massese”, organizzata dall’Unione nazionale Veterani dello sport, in collaborazione con il Comune. Si tratta di un appuntamento ormai radicato nella comunità, che ogni anno premia le eccellenze locali nel mondo dello sport. Presenti, fra gli altri, la presidente nazionale dei Veterani, la pistoiese Francesca Bardelli, il presidente della sezione apuana Giovanni Barsotti. A fare gli onori di casa il sindaco Francesco Persiani e l’assessore allo sport Roberto Acerbo. L’evento ha celebrato non solo i successi degli atleti, ma anche lo spirito di condivisione e appartenenza che unisce la comunità sportiva massese. Tra i protagonisti della giornata spicca il Club Junior Next Gen, che ha ricevuto il prestigioso titolo di ’Gruppo Sportivo dell’Anno’. Il club, sotto la guida del presidente Franco Calvani e del team manager Bruno Panesi, ha ottenuto straordinari risultati nel tennis vantando in 7 anni 4 promozioni e culminato con la conquista della serie B1. La squadra maschile, che comprende giocatori di grande esperienza come Edo Pendreca, Matteo Evani e Lorenzo De Mauro, è diventato un punto di riferimento anche per il settore giovanile aprendo le porte a un vivaio interessante. Premiata anche la squadra femminile (serie B).

Il momento clou della manifestazione è stato il conferimento del premio per l’"Atleta dell’anno" ad Alessio Arrighi, giovane promessa del tiro a segno. Alessio, convocato per la Nazionale italiana nel 2023, ha partecipato a importanti competizioni internazionali, tra cui le finali Youth League Championscip 2023. Durante i Campionati Italiani Assoluti a Milano, Arrighi ha conquistato tre medaglie d’oro nelle categorie: Automatica, standard e sportiva. Nella pistola 10 metri,inoltre, ha conquistato un argento individuale assoluto. Questi i premiati.

Atleta massese dell’anno: Alessio Arrighi (tiro a segno). Gruppo sportivo massese dell’anno: Junior Club Next Gen (squadra maschile di tennis). Veterano dell’anno: Francesca Bertelloni (volley). Premio ’Città di Massa’: Simone Cantarelli (presidente Gs Turano). Premi speciali: Maurizio Bonugli (arte e cultura), Nicoletta Roni (consigliere Unvs), Alessandra Berti (arte e spettacolo) e Antonio Ostrogovich (sport). Premi Fedeltà: Gacomo Felice Serrao e Tommaso Bocchi (arti marziali); Tommaso Bernardini e Beatrice Tufano (equitazione); Junior Club Next Gen (squadra di tennis femminile); Norberto Nani e Giuseppe Panariello (ciclismo); Eugenio Convalle (motociclismo); Meggy Matrizi (scherma); Ac Montignoso (calcio); Valter Basteri, Daniele Bruni e Cristian Gabrielli (tiro con l’arco); Apuani Rugby Massa (rugby); Tennistavolo Massa (tennistavolo); Emma Aliboni e Nataliya Kuplovska (ginnastica ritmica); Luciana Bertuccelli, Andrea Manfredi e Runnerini Doc Apafh (atletica);

Prossimo appuntamento di rilievo per i Veterani dello sport di Massa, il Campionato nazionale di ciclismo che si terrà il 5 ottobre.